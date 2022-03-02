Банк Ахметова не купил Идея Банк. Сделка сорвалась

Сделка по продаже львовского АО "Идея Банка" Первому Украинскому Международному Банку (ПУМБ) Рината Ахметова сорвалась. Об этом сообщил польский Getin Holding, пытающийся продать Идея Банк уже несколько лет.

Правление Getin Holding SA заявило, что условия перехода права собственности на акции Идея Банка, указанные в соглашении от 10 ноября 2021 года, не были выполнены в срок, и поэтому соглашение было расторгнуто.

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Это уже вторая неудачная попытка Getin Holding продать свой украинский банк. В декабре 2019 года холдинг подписал соглашение с группой Dragon Capital. Цена покупки должна была составить около 1,368 млрд грн, или 224,76 млн польских злотых. В июне 2020 года сделка сорвалась.

В ноябре 2021 года Getin Holding нашел нового покупателя, подписав соглашение с ПУМБ.

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ПУМБ – один из самых крупных банков с частным капиталом. Банк основан в 1991 году, обслуживает более 1,6 млн частных и 83 000 корпоративных клиентов. Главный акционер банка – ООО "СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM Рината Ахметова. Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным акционером является финансовая группа Getin Holding SA (Польша). По данным НБУ, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) Идея Банк занимает 32 место среди 71 работающих банков (в пресс-релизе ПУМБ отмечено, что по активам Идея Банк занимает 16 место). Банк обслуживает более 400 000 частных клиентов. В состав Getin Holding SA входят Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, MW Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румыния), Carcade (Россия). Самым большим бенефициаром Getin Holding SA является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецкий.

Андрей Водяный

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