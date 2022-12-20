Банк Англии показал, как будут выглядеть банкноты с новым королем – фото

В середине 2024 года в Великобритании запустят в обращение первые банкноты с портретом короля Чарльза III. Во вторник, 20 декабря, дизайн новых банкнот впервые был представлен на сайте Банка Англии.

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Портрет короля появится на лицевой стороне банкнот, а также в прозрачном защитном окне на реверсе.

В остальном дизайн останется без изменений. Как и все новые деньги, выпускаемые Банком Англии, банкноты будут полимерными.

На банкноте 5 фунтов также изображен Уинстон Черчилль, на 10 фунтах – Джейн Остин, на 20 фунтах – Уильям Тернер, на 50 фунтах – Алан Тьюринг.

Все банкноты с портретом королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством. Новые купюры будут печатать только для замены изношенных и увеличения спроса на них.

Чарльз III стал королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти его матери, королевы Елизаветы II.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Андрій Водяний

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