Банк из "большой четверки" США продал свою российскую "дочку" с убытком $1,1 млрд

Фото: Depositphotos

Один из крупнейших американских банков – Citigroup – объявил о выходе из России. Bloomberg пишет, что банк уйдет из страны со значительными убытками в размере около $1,1 млрд.

"Citi подтверждает получение всех необходимых внутренних согласований для реализации запланированной продажи АО "Ситибанк" [...] инвестиционной компании Renaissance Capital (RenCap). Ожидается, что сделка будет подписана и закрыта в первой половине 2026 года", – говорится в заявлении банка.

До завершения сделки российский актив будет отражаться на балансе как "предназначенный для продажи" (held for sale).

Размер убытка может измениться, в частности из-за колебаний валютных курсов.

Несмотря на финансовые потери, банк ожидает, что выход из России принесет пользу его основному капиталу благодаря уменьшению рисковых активов.

Citigroup присоединяется к другим западным финансовым учреждениям, которые ушли с российского рынка из-за полномасштабного вторжения России в Украину и санкций США и Евросоюза, которые стали последствиями этой агрессии. Ранее в этом году Goldman Sachs также получил разрешение на продажу своего бизнеса в России.

Американский банк планировал выход из России еще до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. После начала войны Citigroup свернул потребительские и местные коммерческие банковские операции, а также прекратил почти все услуги институционального банкинга. Оставались только операции, необходимые для выполнения юридических и регуляторных обязательств.