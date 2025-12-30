Банк из "большой четверки" США продал свою российскую "дочку" с убытком $1,1 млрд
Один из крупнейших американских банков – Citigroup – объявил о выходе из России. Bloomberg пишет, что банк уйдет из страны со значительными убытками в размере около $1,1 млрд.
"Citi подтверждает получение всех необходимых внутренних согласований для реализации запланированной продажи АО "Ситибанк" [...] инвестиционной компании Renaissance Capital (RenCap). Ожидается, что сделка будет подписана и закрыта в первой половине 2026 года", – говорится в заявлении банка.
До завершения сделки российский актив будет отражаться на балансе как "предназначенный для продажи" (held for sale).
Размер убытка может измениться, в частности из-за колебаний валютных курсов.
Несмотря на финансовые потери, банк ожидает, что выход из России принесет пользу его основному капиталу благодаря уменьшению рисковых активов.
Citigroup присоединяется к другим западным финансовым учреждениям, которые ушли с российского рынка из-за полномасштабного вторжения России в Украину и санкций США и Евросоюза, которые стали последствиями этой агрессии. Ранее в этом году Goldman Sachs также получил разрешение на продажу своего бизнеса в России.
Американский банк планировал выход из России еще до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. После начала войны Citigroup свернул потребительские и местные коммерческие банковские операции, а также прекратил почти все услуги институционального банкинга. Оставались только операции, необходимые для выполнения юридических и регуляторных обязательств.
- Западные компании, которые затянули с выходом из России, потеряли из-за этого десятки миллиардов евро, писала еще в 2023 году Financial Times.
- С другой стороны, компании, которые не медлили с этим решением, смогли даже получить прибыль. Например, французский банк Société Générale в апреле 2022 года продал свою российскую "дочку" Росбанк за 3,1 млрд евро.
