Банк із "великої четвірки" США продав свою російську "дочку" зі збитком $1,1 млрд

Фото: Depositphotos

Один із найбільших американських банків – Citigroup – оголосив про вихід із Росії. Bloomberg пише, що банк піде з країни зі значними збитками в розмірі близько $1,1 млрд.

"Citi підтверджує отримання всіх необхідних внутрішніх погоджень для реалізації запланованого продажу АТ "Сітібанк" [...] інвестиційній компанії Renaissance Capital (RenCap). Очікується, що угоду буде підписано та закрито в першій половині 2026 року", – йдеться в заяві банку.

До завершення угоди російський актив буде відображатися на балансі як "призначений для продажу" (held for sale).

Розмір збитку може змінитися, зокрема через коливання валютних курсів.

Попри фінансові втрати, банк очікує, що вихід із Росії принесе користь його основному капіталу завдяки зменшенню ризикових активів.

Citigroup приєднується до інших західних фінансових установ, які пішли з російського ринку через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та санкції США та Євросоюзу, які стали наслідками цієї агресії. Раніше цього року Goldman Sachs також отримав дозвіл на продаж свого бізнесу в Росії.

Американський банк планував вихід із Росії ще до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Після початку війни Citigroup згорнув споживчі та місцеві комерційні банківські операції, а також припинив майже всі послуги інституційного банкінгу. Залишалися лише операції, необхідні для виконання юридичних та регуляторних зобов'язань.