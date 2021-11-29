Банк Кредит Днепр Ярославского планирует приобрести ПИБ Гинера
29.11.2021, 13:45
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Антимонопольный комитет разрешил Банку Кредит Днепр купить Первый инвестиционный банк. Об этом говорится в решении АМКУ.
"Распоряжением государственного уполномоченного от 23.11.2021 года возбуждено дело о концентрации в виде приобретения акционерным обществом Банк Кредит Днепр (г. Киев) акций акционерного общества Первый инвестиционный банк (г. Киев), обеспечивающий превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества" – отмечают в АМКУ.
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Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому.
Первый инвестиционный банк (PINBank). По данным НБУ, на 1 января 2021 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций "Первого инвестиционного банка". Пока еще 9,5% акций принадлежат Александру Шандруку. Согласно данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов банк занимал 46 место (2,25 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
- В 2016 году АМКУ разрешил гражданину России получить контроль над Первым инвестиционным банком.
В 2020 году АМКУ приступил к рассмотрению дела о приобретении ООО "Энергоснабжение" более 50% акций АО "Первого инвестиционного банка".
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