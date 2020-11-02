Банк мужа Маркаровой привлек 150 млн грн рефинансирования НБУ
Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 30 октября удовлетворил заявку Аккордбанка на 150 млн грн под 6% годовых. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Кредиты рефинансирования НБУ также выдал банкам: Авангард (140 млн грн), Международному инвестиционному банку (37,5 млн грн) и Мисто Банку (18,3 млн грн).
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Национальный банк 30 октября по итогам тендера по предоставлению кредитов рефинансирования для банков сроком до 90 дней 30 октября удовлетворил заявки 5 банков на сумму 10,35 млрд грн под 6% годовых.
Согласно графику тендеров на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 6 ноября, по рефинансированию на срок от года до пяти лет – 13 ноября.
- 16 октября НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.
- 9 октября 2020 года провел тендер по долгосрочному рефинансированию банков, в ходе которого предоставил 14 финучреждениям 4,999 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до пяти лет.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии