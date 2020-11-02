Банк мужа Маркаровой привлек 150 млн грн рефинансирования НБУ

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 30 октября удовлетворил заявку Аккордбанка на 150 млн грн под 6% годовых. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Кредиты рефинансирования НБУ также выдал банкам: Авангард (140 млн грн), Международному инвестиционному банку (37,5 млн грн) и Мисто Банку (18,3 млн грн).

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Национальный банк 30 октября по итогам тендера по предоставлению кредитов рефинансирования для банков сроком до 90 дней 30 октября удовлетворил заявки 5 банков на сумму 10,35 млрд грн под 6% годовых.

Согласно графику тендеров на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 6 ноября, по рефинансированию на срок от года до пяти лет – 13 ноября.

Аккордбанк. По данным НБУ, на 1.12.2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн. Конечным бенефициаром и главой набсовета банка является Данил Волынец, муж экс-министра финансов По данным НБУ, на 1.12.2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн. Конечным бенефициаром и главой набсовета банка является Данил Волынец, муж экс-министра финансов Оксаны Маркаровой . Ему принадлежит 70,28% акций, кроме того среди держателей акций Олексей Руднев (9,99%), Светлана Фесенко (9,94%), Анатолий Гулей (4,17%), Зиновий Кузымкив (3,26%) и Сергей Мищенко (2,33%).

Рефинансирование –это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Нацбанком порядке. Основная цель рефинансирования — регулирование ликвидности банков во исполнение НБУ функции кредитора последней инстанции.

16 октября НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.

9 октября 2020 года провел тендер по долгосрочному рефинансированию банков, в ходе которого предоставил 14 финучреждениям 4,999 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до пяти лет.

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Наталия Софиенко

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