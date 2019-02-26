Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

праздник у коррупционеров:

Конституционный суд отменил статью УК о незаконном обогащении
26.02.2019, 09:19

Bank of America откажется от бренда Merrill Lynch

Bank of America откажется от бренда Merrill Lynch

В банке объясняют ребрендинг стремлением "объединить" организацию

Bank of America планирует убрать сочетание Merrill Lynch из названия инвестбанковского и трейдингового подразделений, пишет The Wall Street Journal.

После ребрендинга подразделения будут называться BofA Securities, а подразделение по работе с корпоративными клиентами - Bank of America. А большая часть бизнеса по управлению частным капиталом будет переименована в Merrill.

Реклама

WSJ отмечает, что это означает конец целой эпохи для Уолл-стрит. Издание указывает, что решение о ребрендинге было принято впервые с 2008 года, когда Merrill Lynch перешел под контроль Bank of America в разгар финансового кризиса. После этого подразделения стали называться Bank of America Merrill Lynch, или BAML. До этого инвестиционный банк существовал под своим названием с 1914 года.

Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан объяснил, что ребрендинг призван объединить организацию.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Merrill Lynch, bank of america
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 