Bank of America откажется от бренда Merrill Lynch

Bank of America планирует убрать сочетание Merrill Lynch из названия инвестбанковского и трейдингового подразделений, пишет The Wall Street Journal.

После ребрендинга подразделения будут называться BofA Securities, а подразделение по работе с корпоративными клиентами - Bank of America. А большая часть бизнеса по управлению частным капиталом будет переименована в Merrill.

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WSJ отмечает, что это означает конец целой эпохи для Уолл-стрит. Издание указывает, что решение о ребрендинге было принято впервые с 2008 года, когда Merrill Lynch перешел под контроль Bank of America в разгар финансового кризиса. После этого подразделения стали называться Bank of America Merrill Lynch, или BAML. До этого инвестиционный банк существовал под своим названием с 1914 года.

Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан объяснил, что ребрендинг призван объединить организацию.