Bank of America на этой неделе организовал для своих клиентов конференцию по вопросам геополитики, но был вынужден досрочно ее прервать из-за пророссийских выступлений приглашенных спикеров, пишет Financial Times.

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Онлайн-конференция планировалась как двухдневное событие, но BofA Securities отменил три сессии, посвященные американским санкциям против России и российско-американским отношениям.



Это произошло из-за жалоб клиентов на пророссийский тон докладчиков, выступавших в первый день.

"Это было больше похоже на Банк России, чем на Банк Америки. Все мероприятие было исключительно пророссийским", – цитирует газета одного из своих собеседников.

Другой сказал, что панели конференции были "безжалостно антиукраинскими".

По их словам, старший вице-президент BofA Securities по международным связям Дэниел Шихан (Daniel Sheehan) во время своего выступления раскритиковал президента Владимира Зеленского, назвав его "мастерским манипулятором и имитатором". По его словам, в США якобы "серьезно озабочены" в отношении к нему.

В BofA утверждают, что слушатели неправильно поняли их спикера – он якобы рассказывал о существующих взглядах на президента Украины, а не высказывал собственную точку зрения.

Претензии у участников конференции возникли также еще к одному спикеру – профессору политологии из Род-Айлендского университета Николаю Петро.

Он "говорил совершенно шокирующие вещи, как будто прямо из МИД России", сказал один из собеседников газеты.

Петро тоже считает, что его неправильно поняли.

В его выступлении говорилось, что "при любом сценарии Украина проиграет", а ее промышленный потенциал будет уничтожен, в том числе из-за превращения в сельскохозяйственное государство, "как рекомендуют ЕС и США". Он прогнозирует, что население Украины будет искать работу за границей и будет сокращаться.

В то же время он повторил тезис российской пропаганды о том, что США не заинтересованы в прекращении войны.

В BofA объяснили, что часто проводят подобные встречи с приглашенными комментаторами. Это делается для того, чтобы помогать клиентам лучше понимать проблемы, влияющие на их инвестиционные решения.

"Все приглашенные спикеры независимы, и высказанная ими точка зрения является их собственной. Мы извинились перед теми клиентами, которые выразили свое недовольство в связи с отдельными высказанными взглядами", – заявил банк.

В начале марта глава правящей партии Грузии выдал пророссийский нарратив, что к войне якобы привел Майдан.

Андрій Водяний

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