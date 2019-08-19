Банк Пинчука судится с НБУ. Оспаривает штраф

Банк Кредит Днепр подал в Окружной административны суд Киева иск к Национальному банку Украины о признании противоправным и отмене решения регулятора о наложении штрафа на банк в размере 1,29 млн грн. Об этом пишет Finbalance.

13 августа суд отказался удовлетворить иск банка и не приостановил взыскание штрафа до вступления в силу решения в судебном деле №640/15016/19.

Суд отметил, что на этапе рассмотрения спора "из предоставленных истцом документов и объяснений не усматривается очевидных признаков противоправности решения Национального банка Украины от 29.07.2019 г.".

В июле три банка нарушили условия финмониторига. Среди них и Кредит Днепр, который не только получил письменное предупреждение от НБУ, но и штраф на 300 000 грн.

АО Банк Кредит Днепр основан 7 июля 1993 года. Оказывает разные виды банковских услуг, принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку. Уставной капитал банка - 2,72 млрд грн. Среди клиентов банка Интерпайп, Днепроспецсталь, телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, Интерпайп и др. Банк обслуживает также более двух тысяч предприятий среднего и малого бизнеса, торговые и коммерческие организаций, а также более чем 120 тысяч частных лиц.