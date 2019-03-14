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14.03.2019, 13:26

Банк Порошенко увеличит уставный капитал

Банк Порошенко увеличит уставный капитал

МИБ намерен увеличить уставный капитал на 21,7% за счет капитализации части прибыли

Международный инвестиционный банк (МИБ, Киев) планирует увеличить уставный капитал на 59,532 млн грн, или на 21,7% - до 333,597 млн грн путем капитализации части прибыли. Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Вопрос об увеличении уставного капитала будет рассматриваться на собрании акционеров банка 19 апреля.

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Согласно сообщению, за счет капитализации части прибыли номинальная стоимость акции банка увеличится до 3676 грн.

МИБ основан в 2008 году. Согласно данным на сайте банка, основной акционер МИБ - президент Украины Петр Порошенко, владеющий 60% акций финучреждения. Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко (14,94%), бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика, председатель набсовета ЧАО Иста-Центр Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Кроме того, акциями банка владеют Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно), а также сын президента Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга Гладковского – Юлия Гладковская (0,000001%).

Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2018 года по размеру общих активов (7,488 млрд грн) банк занимал 24-е место среди 77 действующих банков.

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Теги: Международный инвестиционный банк, МИБ, Порошенко Петро
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