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Банк владельца супермаркетов “Сильпо” нарастил прибыль на 40%

Банк владельца супермаркетов “Сильпо” нарастил прибыль на 40%
05.05.2020, 17:39

Банк "Восток" Владимира Костельмана за 2019 год получил 165 млн грн чистой прибыли

Чистая прибыль банка "Восток" по итогам 2019 года составила 165,09 млн грн, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в финансовой отчетности банка.

Рост прибыли был обусловлен увеличением чистых процентных доходов на 26,1% – до 690 млн грн и чистых комиссионных доходов – на 23,3%, до 368,41 млн грн.

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Активы банка увеличились на 14,5% – до 10,69 млрд грн. В частности, инвестиционные ценные бумаги по амортизированной себестоимости увеличились в 1,5 раза, до 1,19 млрд грн, средства в банке – на 30%, до 893,48 млн грн.

Обязательства банка выросли на 13,6% – до 9,81 млрд грн, в частности депозиты – на 23,1%, до 2,5 млрд грн.

Собственный капитал увеличился на 24,7% – до 885,67 млн грн, а уставный капитал – на 22,2%, до 639,1 млн грн.

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Банк "Восток" принадлежит ООО "Восток Капитал". Акционеры компании – владелец Fozzy Group (сети супермаркетов “Сильпо”, “Фора” и Fozzy) Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.
Марина Кучук
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Фоззи Групп Владимир Костельман сильпо Fozzy Group банк восток
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