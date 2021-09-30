Депозитные ставки продолжают снижаться – данные НБУ

По итогам августа гривневый депозитный портфель в целом по банковской системе уменьшился на 1,6% до 417,152 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Валютный депозитный портфель в течении августа вырос на 0,65% до $9,77 млрд.

По данным НБУ, ставки как гривневых, так и валютных депозитов снизились на 0,1 п.п.

Гривневая средняя ставка составила 6,7% годовых.

Валютные сбережения в среднем – 0,5% годовых.

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Анна Ишутина

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