Депозитные ставки продолжают снижаться – данные НБУ
30.09.2021, 14:33
Фото: depositphotos.com
По итогам августа гривневый депозитный портфель в целом по банковской системе уменьшился на 1,6% до 417,152 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Валютный депозитный портфель в течении августа вырос на 0,65% до $9,77 млрд.
По данным НБУ, ставки как гривневых, так и валютных депозитов снизились на 0,1 п.п.
Гривневая средняя ставка составила 6,7% годовых.
Валютные сбережения в среднем – 0,5% годовых.
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