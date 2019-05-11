Банки активно наращивают кредитование населения

В I квартале кредитование физических лиц продолжило рост: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году. При этом, кредиты в долларах сократились до 29,2%. Об этом говорится в майском Обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком Украины.

По данным НБУ, в январе-марте чистые (то есть без учета резервов) гривневые кредиты бизнеса уменьшились на 4,6% по сравнению с началом года. Это связано с сезонным сокращением портфеля кредитов государственным компаниям и дочерним компаниям международных корпораций, которые в основном погашали взятые ранее кредиты. В годовом же исчислении гривневый корпоративный портфель увеличился на 4,5%.

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Доля неработающих кредитов снизилась на 1,1 п.п. до 51,7% благодаря росту портфеля розничных кредитов и проведению значительной финансовой реструктуризации Укрэксимбанком. Качество кредитного портфеля в прошлом квартале улучшалось во всех группах банков, кроме банков с российским капиталом.

Нацбанк сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физлиц на уровне более 30% год к году в 2019 году. Принимая во внимание такой стремительный рост портфеля, НБУ проведет оценивания связанных с этим рисков. На основе полученных результатов будет принято решение о целесообразности введения более жестких стандартов оценки качества таких кредитов банками.

Напомним, что за 2018 год гривневые кредиты физическим лицам в гривне выросли на 34,1%. Самые высокие темпы роста зафиксированы в частных (+ 54,2% г/г) и государственных банках (+ 49% г/г).