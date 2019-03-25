Банки будут спасать по-новому. Что изменится

Всемирный банк поможет Национальному банку Украины и Фонду гарантирования вкладов физических лиц усовершенствовать механизмы урегулирования неплатежеспособности банков.

Как сообщает пресс-служба НБУ, рабочая группа в составе представителей всех сторон предложила ключевые меры для приведения нормативной базы в соответствие с Директивой BRRD. Это является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Ключевые меры изложены в Записке с основными рекомендациями.

Одна из мер предусматривает внедрение механизма перспективного планирования восстановления и урегулирования банков. В частности, от банков потребуется разработка планов восстановления деятельности (recovery plan). При этом, ФГВФЛ должен разработывать планы урегулирования неплатежеспособности (resolution plan). Введение механизма раннего вмешательства должно ограничить использование средств налогоплательщиков при урегулировании неплатежеспособности банков.

Кроме того, предлагается ввести механизм раннего выявления проблем в банках для немедленного применения восстановительных мер. Изменения в законодательстве должны наделит НБУ полномочиями для принятия мер на стадии, когда банк выполняет нормативы, но его количественные и качественные показатели указывают на ухудшение или вероятное ухудшение финансового состояния. Такими мерами могут стать требование о частичном/полном отстранении или замене руководства банка, внесение изменений в организационную структуру банка или стратегию его деятельности.

Текущие стадии "проблемного банка" и "временной администрации" предлагается объединить в новый этап при применении Нацбанком мер раннего реагирования. Это даст НБУ возможность принимать меры в то время, когда банк еще не стал неплатежеспособным.

Предлагается усовершенствовать инструменты урегулирования неплатежеспособности. Обновленная законодательная база должна предусматривать возможность осуществления урегулирования неплатежеспособности банка, пока он еще работает.

Со временем механизм урегулирования должен осуществляться без привлечения государственных средств. Это можно сделать путем обязательного списания и конверсии долевых инструментов или путем операции "Бэйл-ин" - конверсии в капитал банка его обязательств.

В то же время такой инструмент, как переходный банк, мог бы использоваться, в отдельных случаях, в течение непродолжительного периода, когда вероятность нахождения покупателя высока.