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25.10.2018, 09:01

Банки рассчитывают на увеличение спроса на кредиты

Банки рассчитывают на увеличение спроса на кредиты

Последние три года в Украине наблюдается спрос на кредитные ресурсы со стороны населения и бизнеса

В III квартале 2018 года наблюдается увеличение спроса на кредиты, как среди бизнеса, так и среди населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования, обнародованного на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ отмечают, что эта тенденция продолжается с III квартала 2015 года в потребительском сегменте и со II квартала 2016 года - в ипотечном. Однако, по мнению экспертов, в течение июля-сентября спрос среди населения рос медленнее, чем с начала года.

Важнейшими факторами увеличения спроса клиентов банков на потребительские кредиты стали улучшение потребительских настроений и повышение расходов на товары длительного пользования. При этом если в двух предыдущих кварталах главными двигателями спроса банки называли сокращение сбережений домохозяйств и доступность кредитов от других финучреждений, то в третьем квартале эти факторы уже не играли значительной роли.

Драйвером спроса бизнеса на заемные ресурсы банки называют рост потребностей предприятий в средствах на пополнение оборотного капитала, проведения реструктуризации долгов, а также привлечение средств на инвестиционные нужды.

Напомним, в августе объем гривневых кредитов физлицам вырос на 4% до 126,2 млрд грн.

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Теги: банки, кредиты, бизнес, физлица
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