Банки рассчитывают на увеличение спроса на кредиты

В III квартале 2018 года наблюдается увеличение спроса на кредиты, как среди бизнеса, так и среди населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования, обнародованного на сайте Национального банка Украины (НБУ).
В НБУ отмечают, что эта тенденция продолжается с III квартала 2015 года в потребительском сегменте и со II квартала 2016 года - в ипотечном. Однако, по мнению экспертов, в течение июля-сентября спрос среди населения рос медленнее, чем с начала года.
Важнейшими факторами увеличения спроса клиентов банков на потребительские кредиты стали улучшение потребительских настроений и повышение расходов на товары длительного пользования. При этом если в двух предыдущих кварталах главными двигателями спроса банки называли сокращение сбережений домохозяйств и доступность кредитов от других финучреждений, то в третьем квартале эти факторы уже не играли значительной роли.
Драйвером спроса бизнеса на заемные ресурсы банки называют рост потребностей предприятий в средствах на пополнение оборотного капитала, проведения реструктуризации долгов, а также привлечение средств на инвестиционные нужды.
Напомним, в августе объем гривневых кредитов физлицам вырос на 4% до 126,2 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.