Банки опустили процентные ставки для депозитов в валюте

По итогам прошедшей недели средние депозитные ставки по валютным сбережениям снизились. Гривневые вклады местами повысили доходность. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 10.06.2019). Опустили депозитные ставки для долларов и евро КонкордБанк, МистоБанк, ПинБанк. Повысил ставки ПУМБ для всех вкладов. А гривневые вклады подняли в цене Райффайзен Банк Аваль и МистоБанк.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросла доходность вкладов в гривне на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,07 п.п. до 14,07% годовых. Повысилась средняя ставка и для депозитов периодом от 1 до 3 месяцев, на 0,05 п.п. до 12,04% годовых. Вклады периодом до месяца не изменили стоимость и по-прежнему предлагают 10,5% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 8,24% годовых. Стоимость депозитов сроком от полугода до года составляет 14,68% годовых. А вклады на сроки свыше года подешевели на 0,14 п.п. до 13,97% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Что касается валютных сбережений, лидерами снижения доходности стали вклады в долларах периодом от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка сбросила 0,06 п.п. и составляет 2,94% годовых. Бессрочные сбережения упали в цене на 0,05 п.п. и предлагают 0,64% годовых. Синхронно подешевели депозиты на сроки от 3 месяцев до полугода и свыше года (на 0,04 п.п. до 2,34% и до 3,03% годовых соответственно). Не изменились средние ставки для вкладов на периоды до месяца (1,33%) и до 3 месяцев (1,21%).

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения потеряли в цене 0,01 п.п. и предлагают 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца, как и ранее, предоставляют доходность в 0,97% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., опустили средние ставки депозиты на периоды до 3 месяцев (1,19%) и до 6 месяцев (1,61%). На 0,05 п.п. подешевели вклады сроком от 6 месяцев до 12 (2,07%) и свыше 12 (2,29%).

Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 138 депозитным программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 10.06.19