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10.06.2019, 10:00

Банки опустили процентные ставки для депозитов в валюте

Банки опустили процентные ставки для депозитов в валюте

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 10.06.2019)

По итогам прошедшей недели средние депозитные ставки по валютным сбережениям снизились. Гривневые вклады местами повысили доходность. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 10.06.2019). Опустили депозитные ставки для долларов и евро КонкордБанк, МистоБанк, ПинБанк. Повысил ставки ПУМБ для всех вкладов. А гривневые вклады подняли в цене Райффайзен Банк Аваль и МистоБанк.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросла доходность вкладов в гривне на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,07 п.п. до 14,07% годовых. Повысилась средняя ставка и для депозитов периодом от 1 до 3 месяцев, на 0,05 п.п. до 12,04% годовых. Вклады периодом до месяца не изменили стоимость и по-прежнему предлагают 10,5% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 8,24% годовых. Стоимость депозитов сроком от полугода до года составляет 14,68% годовых. А вклады на сроки свыше года подешевели на 0,14 п.п. до 13,97% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Что касается валютных сбережений, лидерами снижения доходности стали вклады в долларах периодом от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка сбросила 0,06 п.п. и составляет 2,94% годовых. Бессрочные сбережения упали в цене на 0,05 п.п. и предлагают 0,64% годовых. Синхронно подешевели депозиты на сроки от 3 месяцев до полугода и свыше года (на 0,04 п.п. до 2,34% и до 3,03% годовых соответственно). Не изменились средние ставки для вкладов на периоды до месяца (1,33%) и до 3 месяцев (1,21%).

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения потеряли в цене 0,01 п.п. и предлагают 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца, как и ранее, предоставляют доходность в 0,97% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., опустили средние ставки депозиты на периоды до 3 месяцев (1,19%) и до 6 месяцев (1,61%). На 0,05 п.п. подешевели вклады сроком от 6 месяцев до 12 (2,07%) и свыше 12 (2,29%).  

 

Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 138 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 10.06.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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