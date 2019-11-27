Банки улучшили потребительское кредитование - исследование

Несмотря на некоторые улучшения, украинские банки все еще не придерживаются многих положений Закона "О потребительском кредитовании". Об этом свидетельствует третье исследование в сфере потребительского кредитования Проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Отмечается, что ни один из исследованных банков не получил полностью положительной оценки соблюдения требований закона 2017 года. Чаще всего нарушения законодательства касались раскрытия информации на преддоговорном этапе, незаконных условий договоров, расчета реальной стоимости кредита и вопросов услуг третьих лиц.

По результатам исследования, обязательное страхование для предоставления кредитов на личные нужды на сумму 5000-5500 грн, которое требовалось 14 банками из 20 участников исследования методом "тайного покупателя", все еще является серьезной проблемой.

При заключении кредитного договора потребителям отказывали в их законном праве выбирать страховую компанию. Требование банков заключать договоры страхования также значительно повышает фактические расходы по кредиту. По кредитным договорам, заключенным "тайными покупателями", заявленная реальная годовая процентная ставка банков (учитывает все платежи в пользу банка и не учитывает страхования) составляла от 54% до 338%, а средняя ставка составляла 119%.

"Это наше третье исследование в сфере потребительского кредитования. Его результаты неудовлетворительны, но они не удивили нас. Соблюдение банками и другими кредиторами действующего законодательства фактически является добровольным. Но это изменится в январе 2020 года, когда вступят в силу положения нового закона о защите прав потребителей, предусматривающие санкции за нарушения в сфере потребительского кредитования. Банкам надо подготовиться", - отметила заместитель руководителя Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Витка.

Исследование свидетельствует о том, что развитию потребительского кредитования в Украине мешает отсутствие прозрачности и скрытые расходы.

"Лучшим кредитом является кредит с наименьшей реальной процентной ставкой, которая учитывает все платежи и комиссионные вознаграждения, - сказал руководитель Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Роберт Бонд, - Мы понимаем, что на смену культуры кредитования в Украине в отношениях между банками и потребителями финансовых услуг нужно время. Так, в партнерстве с ведущими банками и ЛІГАБізнесІнформ мы внедряем на новом сайте сравнения кредитов такие принципы как "Четкость", "Точность", "Ответственность" и "Простота". ЛІГА.Money будет справедливо и прозрачно формировать рэнкинг банковских кредитных продуктов по ориентировочной реальной стоимостью кредита и качественной оценке соблюдения прав потребителей. Считаем, что это будет способствовать клиенто-ориентированности банковских услуг, повысит уровень финансовой грамотности и сделает стоимость кредитов более конкурентной".

Для визитов методом "тайного покупателя" было отобрано 20 банков (в том числе 15 банков с объемом потребительских кредитов более 500 млн грн) в шести крупных городах Украины. Всего был сделан 71 визит, в результате которых были заключены договоры о потребительском кредите. Специально обученные исполнители исследования обращали внимание на следующие аспекты: рекламные/информационные материалы, предоставление устной информации консультантами банков, этап, на котором раскрывалась информация, заключение договора и погашения привлеченных кредитов.