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Депозитный рынок. Банки пересмотрели ставки для валютных вкладов

Депозитный рынок. Банки пересмотрели ставки для валютных вкладов
03.12.2019, 09:12

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 2.12.2019)

В течение последней недели доходность банковских депозитов преимущественно выросла. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 2.12.2019).

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые сбережения максимально выросли в цене на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,52 п.п. до 14,70% годовых). Вклады на период от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,33 п.п. и предлагают 14,18% годовых. Бессрочные сбережения набрали 0,04 п.п., их стоимость составляет 7,70% годовых. Не изменились средние ставки для депозитов на сроки меньше месяца (9,77%) и от месяца до 3 (11,74%). Вклады периодом свыше года подешевели на 0,85 п.п. до 13,85% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Среди долларовых вкладов лидером роста ставок стали периоды от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка выросла на 0,40 п.п. и составляет 2,62% годовых. Вклады сроком более года набрали 0,09 п.п. и предлагают 2,78% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подорожали на 0,07 п.п. до 1,22% годовых. Не изменились процентные ставки для бессрочных сбережений (0,53%) и депозитов периодом до месяца (1,07%). Снизились в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,65 п.п. до 2,17% годовых).

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,44% годовых. Вклады сроком до месяца предоставляют доходность 0,78% годовых, а от месяца до 3 - 1,15% годовых. Существенно снизили стоимость депозиты периодом от 3 до 6 месяцев, на 0,63 п.п. до 1,44% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок от полугода до года выросла на 0,36 п.п. и составляет 1,82% годовых. А вклады периодом более года набрали 0,17 п.п. и предлагают 2,04% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 2.12.19

Средние процентные ставки по депозитам

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