Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Банки повысили процентные ставки по депозитам

Банки повысили процентные ставки по депозитам
07.10.2019, 09:45

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 02.10.2019)

В течении прошлой недели депозитные ставки преимущественно выросли и для сбережений в национальной валюте, и для валютных вкладов. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 02.10.2019).

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально подорожали гривневые вклады на периоды от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 14,18% и до 14,01% годовых). Выросли в цене и сбережения сроком от полугода до года (на 0,02 п.п. до 14,71% годовых). Снизили доходность депозиты периодом от месяца до 3 (на 0,03 п.п. до 11,80% годовых). Стоимость депозитов на срок до месяца составляет 9,71% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 7,85% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Сбережения в долларах синхронно выросли в цене на 0,02 п.п. для периодов от 1 до 3 месяцев (1,13%) и от 3 до 6 месяцев (2,23%). Подешевели вклады на срок от полугода до года (на 0,01 п.п. до 2,78% годовых). Доходность депозитов на периоды свыше года не претерпела изменений и составляет 2,86% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 0,57% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок  до месяца составляет 1,11% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Стоимость депозитов периодом от месяца до 3 выросла на 0,04 п.п. и составляет 1,09% годовых. Синхронно подняли доходность вклады на сроки от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,62% и до 2,23% годовых соответственно). Подорожали и депозиты на период от полугода до года (на 0,01 п.п. до 2,0% годовых). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца предоставляют 0,73% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 138 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 07.10.19

Средние процентные ставки по депозитам

Напишите нам
депозиты процентные ставки
Комментарии
Последние новости
 