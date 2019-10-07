Банки повысили процентные ставки по депозитам

В течении прошлой недели депозитные ставки преимущественно выросли и для сбережений в национальной валюте, и для валютных вкладов. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 02.10.2019).

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально подорожали гривневые вклады на периоды от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 14,18% и до 14,01% годовых). Выросли в цене и сбережения сроком от полугода до года (на 0,02 п.п. до 14,71% годовых). Снизили доходность депозиты периодом от месяца до 3 (на 0,03 п.п. до 11,80% годовых). Стоимость депозитов на срок до месяца составляет 9,71% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 7,85% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Сбережения в долларах синхронно выросли в цене на 0,02 п.п. для периодов от 1 до 3 месяцев (1,13%) и от 3 до 6 месяцев (2,23%). Подешевели вклады на срок от полугода до года (на 0,01 п.п. до 2,78% годовых). Доходность депозитов на периоды свыше года не претерпела изменений и составляет 2,86% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 0,57% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок до месяца составляет 1,11% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Стоимость депозитов периодом от месяца до 3 выросла на 0,04 п.п. и составляет 1,09% годовых. Синхронно подняли доходность вклады на сроки от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,62% и до 2,23% годовых соответственно). Подорожали и депозиты на период от полугода до года (на 0,01 п.п. до 2,0% годовых). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца предоставляют 0,73% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 138 депозитным программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 07.10.19