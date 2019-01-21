Банки продолжают повышать ставки по депозитам

По итогам прошедшей недели средние ставки по депозитам преимущественно выросли для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 21.01.2019). Подняли доходность сбережений АП Банк и МТБ Банк. Ощадбанк снизил процентные ставки для своих вкладов.

Средние процентные ставки по депозитам

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Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросла средняя ставка по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев, на 0,12 п.п. до 13,81% годовых. Синхронно подорожали сбережения на периоды от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,07 п.п. до 11,68% и до 14,42% годовых соответственно). Бессрочные сбережния выросли в цене на 0,08 п.п. и предлагают 8,04% годовых. Вклады на срок до месяца не изменились в цене – 10,50% годовых. А депозиты сроком свыше года потеряли 0,02 п.п. и предлагают 13,90% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые депозиты максимально подняли доходность для периодов от 3 до 6 месяцев (на 0,03 п.п. до 2,31% годовых). Синхронно выросли в цене вклады на сроки от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,19% и до 2,78% годовых соответственно). Депозиты сроком до месяца по-прежнему предлагают 1,41% годовых. Вклады сроком свыше года также не изменились в цене – 3,04% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,05 п.п., их стоимость составляет 0,88% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Вклады в евро выросли в цене на срок свыше года (на 0,03 п.п. до 2,27% годовых). Депозиты сроком от полугода до года подорожали на 0,02 п.п. и предлагают 2,07% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п., их доходность составляет 0,55% годовых. Средняя ставка по депозитам на период до месяца составляет 1,07%, а от месяца до 3 - 1,10% годовых. Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев составляет 1,68% годовых.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 21.01.19