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21.01.2019, 10:00

Банки продолжают повышать ставки по депозитам

Банки продолжают повышать ставки по депозитам

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 21.01.2019)

По итогам прошедшей недели средние ставки по депозитам преимущественно выросли для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 21.01.2019). Подняли доходность сбережений АП Банк и МТБ Банк. Ощадбанк снизил процентные ставки для своих вкладов.

 

Средние процентные ставки по депозитам
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Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросла средняя ставка по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев, на 0,12 п.п. до 13,81% годовых. Синхронно подорожали сбережения на периоды от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,07 п.п. до 11,68% и до 14,42% годовых соответственно). Бессрочные сбережния выросли в цене на 0,08 п.п. и предлагают 8,04% годовых. Вклады на срок до месяца не изменились в цене – 10,50% годовых. А депозиты сроком свыше года потеряли 0,02 п.п. и предлагают 13,90% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые депозиты максимально подняли доходность для периодов от 3 до 6 месяцев (на 0,03 п.п. до 2,31% годовых). Синхронно выросли в цене вклады на сроки от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,19% и до 2,78% годовых соответственно). Депозиты сроком до месяца по-прежнему предлагают 1,41% годовых. Вклады сроком свыше года также не изменились в цене – 3,04% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,05 п.п., их стоимость составляет 0,88% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Вклады в евро выросли в цене на срок свыше года (на 0,03 п.п. до 2,27% годовых). Депозиты сроком от полугода до года подорожали на 0,02 п.п. и предлагают 2,07% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п., их доходность составляет 0,55% годовых. Средняя ставка по депозитам на период до месяца  составляет 1,07%, а от месяца до 3 - 1,10% годовых. Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев составляет 1,68% годовых.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 21.01.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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