Банки прогнозируют рост кредитования - НБУ

В течение ближайших 12 месяцев украинские банки ожидают оживления кредитования как бизнеса, так и населения. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные "Опроса об условиях банковского кредитования" за четвертый квартал 2019 года.

В НБУ отметили, что опрос показал уверенность банков в том, что кредитование будет расти.

"74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных и розничных кредитов. Перспективы восстановления корпоративного кредитования они оценили как самые высокие за всю историю наблюдений с начала 2015 года – баланс ответов составил 53%", – сказано в сообщении.

Большинство опрошенных банков уверены, что спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса, а также населения продолжит расти. Но при этом финучреждения ожидают смягчения кредитных стандартов для всех видов кредитования.

"Рекордными также были балансы ответов ожиданий притока депозитов, как предприятий, так и физических лиц (53% и 62% соответственно)", – констатируют в НБУ.

Опрошенные банки прогнозируют рост валютных рисков в четвертом квартале и падения – кредитных. Процентный, операционный и риск ликвидности не изменятся.

По мнению банков, рост кредитования в третьем квартале был вызван снижением стоимость займов. А отдельные банки указали, что положительные ожидания стали факторами ослабления внутренних требований и критериев отбора заемщиков в потребительском сегменте.

Опрос проводился с 19 сентября по 10 октября среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%.