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29.12.2018, 12:45

Банки смогут идентифицировать граждан по системе BankID

Банки смогут идентифицировать граждан по системе BankID

НБУ разрешил банкам при открытии счета использовать идентификационные данных физлиц, полученные через систему BankID

Национальный банк Украины разрешил третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте. Соответствующие инициативы закреплены постановлением N1059 от 28 декабря и вступают в силу сегодня, 29 декабря.

Отныне банки при открытии счета смогут использовать идентификационные данных физлиц, полученные от другого банка через систему BankID НБУ. При этом между банком, открывающим счет, и банком, который является абонентом-идентификатором, должен быть заключен соответствующий договор поручения.

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Банки также смогут поручать юридическим лицам-резидентам, физическим лицам-предпринимателям (резидентам) и физическим лицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию физлиц.

Кроме того, НБУ предоставил банкам возможность перечислять средства в национальной валюте с текущего счета физического лица-резидента на текущий счет физического лица-нерезидента в случае продажи физическим лицом-нерезидентом собственного имущества на территории Украины физическому лицу-резиденту, если это имущество не является объектом инвестиционной деятельности в Украине.

Регулятор также отменил норму относительно предоставления физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в банк при открытии счета копии документа, подтверждающего взятие этого лица на учет в органе Пенсионного фонда.

В то же время НБУ установил требование предоставлять в банк иностранными представительствами, которые используют наемный труд и согласно законодательству Украины являются плательщиками единого взноса, копии документа, подтверждающего взятие на учет такого представительства в соответствующем контролирующем органе.

Все это позволит оптимизировать систему идентификации и верификации физлиц, а также повысит финансовую инклюзию и доступность финансовых услуг, считают в НБУ.

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Теги: банк, НБУ, BankID
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