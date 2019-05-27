Банки снизили депозитные ставки для всех валют

По итогам последней недели средние депозитные ставки упали для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 27.05.2019).

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально сбросили доходность вклады периодом свыше года (на 0,07 п.п. до 14,13% годовых). Менее заметно просели депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 14,73% годовых). Сбережения на период от 3 до 6 месяцев снизили среднюю ставку на 0,02 п.п. и предлагают 14,04% годовых. Депозиты сроком от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 12,02% годовых. Вклады периодом до месяца не изменили стоимость – 10,5% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 8,24% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,69% годовых. Вклады сроком менее месяца упали в цене на 0,08 п.п. до 1,33% годовых. Депозиты на срок от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,21% годовых. Доходность сбережений периодом от 3 месяцев до полугода снизилась на 0,03 п.п. и составляет 2,41% годовых. Вклады на срок от полугода до года потеряли 0,02 п.п. и предлагают 3,02% годовых. Депозиты на периоды свыше года снизили стоимость на 0,06 п.п. до 3,09% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения предлагают 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца стали лидером падения доходности, они сбросили 0,10 п.п. до 0,97% годовых. Депозиты сроком от месяца до 3 подешевели на 0,02 п.п. до 1,2% годовых. Стоимость вкладов периодом от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,03 п.п. до 1,68% годовых. Депозиты на период от 6 месяцев до года потеряли 0,02 п.п., их средняя ставка составляет 2,19% годовых. Сбережения на сроки свыше года опустились в цене на 0,07 п.п. и предлагают 2,39% годовых.

Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 135 депозитным программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 27.05.19