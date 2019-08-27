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Банки снова опустили депозитные ставки

Банки снова опустили депозитные ставки
27.08.2019, 13:17

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 26.08.2019)

За последнюю неделю банки преимущественно снизили депозитные ставки для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 26.08.2019).

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально средняя ставка снизилась для вкладов сроком менее месяца (на 0,67 п.п. до 9,83% годовых). Менее значимо подешевели депозиты на период от 6 до 12 месяцев, на 0,58 п.п. до 14,11% годовых. Упали в цене и бессрочные сбережения (на 0,41 п.п. до 7,82% годовых).  Депозиты на период от 3 до 6 месяцев сбросили 0,17 п.п. и предлагают 13,91% годовых. Опустили доходность вклады на срок от месяца до трех (на 0,01 п.п. до 12,0% годовых). Сбережения сроком от полугода до года набрали 0,84 п.п. и предоставляют 14,71% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые сбережения опустили стоимость для периодов от полугода до года (на 0,56 п.п. до 2,31% годовых). Бессрочные сбережения сбросили 0,04 п.п. и предлагают 0,59% годовых. Стоимость депозитов на срок от месяца до трех опустилась на 0,03 п.п. и составляет 1,16% годовых. Подорожали депозиты периодом от 3 до 6 месяцев, на 0,66 п.п. до 2,92% годовых. Вклады на период свыше года выросли в цене на 0,03 п.п. до 2,90% годовых. Депозиты периодом до месяца не претерпели изменений, их средняя ставка составляет 1,21% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро снизили доходность для сроков от полугода до года (на 0,43 п.п. до 1,63% годовых). Вклады периодом свыше года опустили ставку на 0,15 п.п. до 2,09% годовых. Стоимость депозитов на срок от месяца до 3 снизилась на 0,08 п.п. и составляет 1,09% годовых. Выросли в цене вклады на период от 3 до 6 месяцев (на 0,69 п.п. до 2,28% годовых). Бессрочные сбережения подорожали на 0,05 п.п. и предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца по-прежнему предлагают 0,87% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 26.08.19

Средние процентные ставки по депозитам

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