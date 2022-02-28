Банки Украины призвали вернуть кредитные лимиты

Банки в Украине призвали не ограничивать кредитные лимиты граждан и увеличивать их по необходимости. Об этом сообщает в Facebook народный депутат Украины и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Учитывая чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в стране, Комитет обращается к Банкам с просьбой рассмотреть возможность не ограничивать граждан использовать кредитные средства в тех границах, которые были установлены ранее, а также, по возможности, не отказывать в увеличении кредитного лимита", — сообщил Гетманцев.

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Ранее сообщалось, что с 28 февраля Национальный банк обеспечит наличными все банкоматы банков, которые выйдут на инкассаторские линии.

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Наталия Софиенко

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