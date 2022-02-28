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Банки Украины призвали вернуть кредитные лимиты

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28.02.2022, 13:53
Банки Украины призвали вернуть кредитные лимиты - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Банки в Украине призвали не ограничивать кредитные лимиты граждан и увеличивать их по необходимости. Об этом сообщает в Facebook народный депутат Украины и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. 

"Учитывая чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в стране, Комитет обращается к Банкам с просьбой рассмотреть возможность не ограничивать граждан использовать кредитные средства в тех границах, которые были установлены ранее, а также, по возможности, не отказывать в увеличении кредитного лимита", — сообщил Гетманцев.

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Наталия Софиенко
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украинские банки
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