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Банки уменьшают кредитование населения и ужесточают требования

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 15:06
Банки уменьшают кредитование населения и ужесточают требования - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В течение следующего года банки ожидают, что кредиты домохозяйствам будут в дальнейшем сокращаться, качество кредитного портфеля клиентов будет ухудшаться. Об этом свидетельствуют данные опроса об условиях банковского кредитования НБУ (IV квартал 2022 года).

Спрос на кредиты населению понижается три квартала подряд. Сокращение обусловлено преимущественно ухудшением потребительских настроений. Негативно на спрос на ипотеку влияли ценовые условия – оценки их влияния исторически самые высокие. Дополнительно падение спроса на ипотеку усилило неблагоприятные перспективы рынка недвижимости.

Главным фактором падения спроса на потребительские кредиты было сокращение расходов на товары длительного потребления, отметили в НБУ.

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По результатам текущего опроса уровень одобрения заявок на розничное кредитование сократился. Банки ужесточили условия одобрения заявок на ипотеку: увеличили процентные ставки, залоговые требования и соотношение суммы кредита и стоимости ипотечного залога. В то же время финучреждения снизили срок и размер потребительского кредита, а также увеличили его стоимость, отметили в НБУ.

В четвертом квартале банки ожидают дальнейшего сокращения спроса на кредиты населению, больше всего – на ипотеку.

Наталія Софієнко
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НБУ кредитование ипотека Банки и потребительское кредитование
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