Банки вновь опустили проценты по депозитам. Обзор рынка

Депозитные ставки в украинских банках продолжают снижаться. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 10.03.2020).

Средние ставки по депозитам в гривне

Бессрочные сбережения потеряли 0,15 п.п. и предлагают 6,64% годовых. Депозиты на сроки менее месяца подешевели на 0,13 п.п. до 7,75% годовых. Снизили доходность и вклады сроком от месяца до 3 (на 0,30 п.п. до 8,89% годовых). Вклады периодом от 3 месяцев до полугода сбросили 0,31 п.п. до 11,0% годовых. Максимально подешевели сбережения на сроки от полугода до года (на 0,33 п.п. до 11,43% годовых). Средняя ставка для периодов свыше года упала на 0,19 п.п. до 10,87% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения сбросили минимально - 0,01 п.п., и предлагают 0,54% годовых. Вклады для сроков менее месяца подешевели на 0,05 п.п. до 0,89% годовых. Депозиты сроком от месяца до 3 потеряли 0,03 п.п. и предлагают 0,91% годовых. Стоимость сбережений периодом от 3 месяцев до полугода снизилась на 0,10 п.п. и составляет 1,20% годовых. Средняя ставка для сроков от полугода до года опустилась на 0,09 п.п. до 1,58% годовых. Доходность периодов свыше года снизилась на 0,02 п.п. до 1,98% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро опустили ставки менее заметно и не для всех периодов. Средние ставки бессрочных депозитов и вкладов сроком менее месяца составляют 0,37% годовых. Депозиты на периоды от месяца предоставляют 0,75% годовых. Доходность сбережений сроком от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,04 п.п. до 0,75% годовых. Вклады сроком от полугода сбросили 0,07 п.п. и предлагают 1,10% годовых. Депозиты на периоды свыше года подешевели на 0,05 п.п. до 1,23% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.