Банки занижают информацию о реальных процентах по кредитам - НБУ

Рекламируя свои кредитные продукты, банки занижают процент по кредитам в 8-10 раз, заявила эксперт НБУ Ольга Лобайчук

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Ряд украинских банков, рекламируя свои кредитные продукты и заключая соглашения с украинцами, занижают размер реальных процентов по кредитам и различных комиссий в 8-10 раз. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на эксперта Национального банка Ольгу Лобайчук.

По ее словам, ложные данные о кредитном продукте порождают недоверие общества к финансовой системе в целом, что влияет на объемы кредитования в экономике.

При этом в НБУ нет инструментов для наказания банков, указывающих ложные процентные ставки, посетовали в НБУ.

По данным Нацбанка, средняя ставка по банковским кредитам для населения в сентябре выросла до 32,1% годовых, в то время, как по гривневым депозитам украинцы в среднем могут получить 10,6% в год.

На рост процентов по кредитам существенно повлияло решение регулятора повысить учетную ставку до 18% годовых.