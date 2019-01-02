Банкнота в 500 евро уходит в прошлое

27 января 2019 года 17 из 19 центральных банков еврозоны прекратят выпуск банкнот номиналом по 500 евро, сообщает France24.

При этом, Австрия и Германия будут выпускать банкноты 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам.

Реклама

Реклама

500-евровые купюры, выпущенные ранее, остаются в обращении и являются легальным платежным средством.

В Европейском Центробанке считают, что эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности. В частности, из-за своей высокой стоимости они часто используются в отмывании денег и финансировании терроризма.

Согласно статистике ЕЦБ, на банкноты в 500 евро приходится всего 2,4% от общего количества находящихся в обращении банкнот, но чуть более 20% от общей стоимости. В конце ноября в обращении находилось 521 млн банкнот.

Банкноты номиналом 500 евро были в последний раз напечатаны в 2014 году, и с тех пор спрос на них удовлетворялся за счет запасов.

Напомним, в сентябре Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро.