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15.07.2019, 09:00

Банковские кредиты подешевели

Банковские кредиты подешевели

Обзор актуальных кредитных программ, проведенный Liga.net (данные на 15.07.2019)

По итогам второго квартала банки снизили ставки по ипотеке и потребительскимх кредитам. Автокредиты претерпели минимального роста. Количество предлагаемых кредитных программ выросло за второй квартал на 25% (со 125 до 157). В обзоре использовались данные 22 украинских банков.

 

Динамика средних кредитных ставок

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили выросла минимально, на 0,06 п.п. и составляет 10,54% годовых. Стоимость автокредитов зависит от размера первого взноса, а также существенно отличается на короткие и длинные сроки. Ссуды на авто сроком на 1 год в среднем стоят 4,52% годовых. Средняя ставка для сроков на 2 года составляет 8,14% годовых. Кредиты до 3 лет обходятся в 10,75% годовых, а до 4 лет – в 11,80% годовых. Стоимость автокредитов на 5 лет составляет 12,81%, на 6 лет – 13,12% годовых. Максимально длинное кредитование, на 7 лет, требует 14,02% годовых.

 

Ставки по автокредитам

Ипотека в течении последнего квартала подешевела незначительно, на 0,04 п.п.. Средняя ставка составляет 20,06% годовых. На первичном рынке жилья кредитные ставки ниже, минимальная – 1,9% на 12 месяцев. Максимальная ставка для строящейся недвижимости - 25% на 20 лет. Вторичная недвижимость кредитуется от 17% до 24% годовых.

Потребительские кредиты просели в цене на 2,16 п.п., их средняя стоимость составляет 36,54 годовых. Самые низкие ставки по кредитам с обеспечением (под залог авто и недвижимости – от 13,49%). Дороже всех обходятся кредитные карты до - 122,11% годовых. Средняя ставка для овердрафтов опустилась на 0,19 п.п. и составляет 32,07% годовых.

При написании материала исследовались 22 банка, 157  кредитных программ,
данные по состоянию на 15.07.19

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Теги: кредиты, кредитные ставки
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