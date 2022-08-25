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Байден объявил о списании студенческих кредитов для 43 млн американцев

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 10:59
Байден объявил о списании студенческих кредитов для 43 млн американцев - Фото
Фото: EPA

Президент США Джо Байден в среду, 24 августа, объявил о списании $10 000 студенческих долгов для граждан, получающих менее $125 000 в год. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Для тех, кто получал федеральные гранты для посещения колледжа (то есть для самых бедных выпускников), сумма списания составит $20 000.

Решение Байдена коснется 43 млн американцев, причем почти половина из них благодаря списанию избавится студенческих долгов полностью.

Списание произошло за несколько дней до предельного срока 31 августа, когда обслуживание этих долгов должно было возобновиться (их несколько раз приостанавливали из-за пандемии COVID-19).

Байден также объявил, что правительство ограничивает ежемесячные выплаты по студенческим кредитам в размере 5% от дохода – это половина от нынешнего уровня.

  • Решение проблемы студенческих долгов, сумма которых в США составляет $1,6 млрд, было одним из ключевых предвыборных обещаний Байдена.
  • Через два месяца – 8 ноября – в США состоятся промежуточные выборы, на которых должны переизбрать нижнюю палату парламента, треть Сената и губернаторов в 36 штатах.
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