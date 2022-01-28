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Белый дом обсудил с банками возможные последствия санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 20:09
Белый дом обсудил с банками возможные последствия санкций против России - Фото
Фото: flickr Белого дома

Администрация президента США провела переговоры с крупнейшими американскими банками. По данным Bloomberg, Белый дом хотел убедиться, что возможные санкции, которые хотят ввести против России в случае ее нападения на Украину, не помешают устойчивости мировой финансовой системы.

В переговорах приняли участие представители Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Из них только Citigroup имеет значительное присутствие в России, где ему принадлежит местный Ситибанк.

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Среди вариантов, рассматриваемых США и ЕС, есть ограничения на конвертацию рублей в другие валюты. Обсуждается также отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, хотя это считается "ядерным вариантом" и вызывает наибольшие разногласия.

По данным агентства, тема отключения России от SWIFT в переговорах с банками поднималась изредка, когда представители банков интересовались, насколько такая перспектива вероятна.

Американские чиновники в свою очередь выразили опасения по поводу возможных побочных эффектов от новых ограничений, как в 2018 году, когда американские санкции против "Русала" Олега Дерипаски привели к удорожанию алюминия на 30%.

Минфин США сообщил, что "оценка потенциальных побочных эффектов и путей их минимизации – это признак хорошего управления и стандартная практика". Там подчеркнули, что "США с союзниками и партнерами рассматривают ряд вариантов, чтобы нанести серьезный ущерб российской экономике", в случае российского нападения на Украину.

  • 27 января стало известно, что Европейский центробанк предупредил кредитные организации, занимающиеся операциями в России, чтобы они были готовы к возможному введению санкций против РФ. Наибольшие риски существуют для таких банков как американский Citigroup, французский Societe Generale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit.
  • 26 января агентство Reuters сообщило, что американские компании, ведущие бизнес в России, попросили вводить санкции осторожно .
  • Германия настаивает не включать в пакет возможных санкций против России ограничения для энергетического сектора , если будут приняты меры по блокированию доступа российских банков к операциям в долларах.

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Андрей Водяный
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США банки санкции против россии
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