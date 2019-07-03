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03.07.2019, 12:43

Большая Палата ВС впервые вынесла решение в пользу ПриватБанка

Большая Палата ВС впервые вынесла решение в пользу ПриватБанка

Верховный Суд подтвердил правоту ПриватБанка в споре с Эрланом

2 июля Большая Палата Верховного Суда поддержала правовую позицию ПриватБанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЧАО Эрлан, который пытался разорвать ипотечный договор в связи с национализацией банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщили в банке, это очередное из положительных решений Верховного Суда, но первое, вынесенное Большой Палатой, которое позволит банку сформировать эффективную для себя судебную практику в данной категории дел. Судебный процесс по делу № 910/15484/17, в котором имущественный поручитель ЧАО Эрлан (ТМ Биола) пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года.

Кроме того, другой имущественный поручитель ПриватБанка ООО Укринтеринвест в деле №910/15498/17, которое рассматривалось 2 июля Большой Палатой ВС, отказался от иска к банку об обязательстве погасить кредит рефинансирования, фактически подтвердив правоту и победу банка в этом споре, который длился два года.

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Теги: национализация Приватбанка, суд, ПриватБанк, Эрлан, Укринтеринвест
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