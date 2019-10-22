Большинство банков мира могут не пережить кризис - McKinsey

Большинство банков в мире могут не пережить экономический спад, так как их доходность капитала не соответствует затратам. Об этом говорится в обзоре международной консалтинговой компании McKinsey&Co, пишет Bloomberg.

В McKinsey считают, что банкам нужно внедрять технологии, передать часть операций на аутсорсинг и увеличить количество слияний, чтобы не остаться "на задворках истории".

Банки тратят на инновации всего 35% своих бюджетов на IT, а финтех-компании - более 70%, говорится в обзоре.

При этом такие технологические гиганты, как Apple, Amazon (США), Ping An (Китай) начали предоставлять финансовые услуги, в частности выдавать кредитные карты. И новые игроки изменяют поведение потребителя. В сочетании с регулирующими факторами, снижающими барьер входа именно для стартапов, среда становится все более благоприятной как раз для новых компаний, которые потеснят банки, считают в McKinsey.

В компании прогнозируют масштабные слияния банков и "гонку вооружений" по технологиям.

"Мы считаем, что мы находимся в конце экономического цикла, и сейчас банкам необходимо идти на смелые шаги, потому что они не в отличной форме. В конце цикла никто не может позволить себе почивать на лаврах", - отметил старший партнер McKinsey Косик Раджгопал.