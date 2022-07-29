Бывшая жена Боголюбова отсудила в ПриватБанка $18 млн, банк подает кассацию

27 июля Днепровский апелляционный суд постановил взыскать с государственного ПриватБанка $17,5 млн в пользу Елены Боголюбовой, экс-жены бывшего акционера банка Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Суд оставил по-прежнему решение Октябрьского районного суда г. Днепр о взыскании с Привата в пользу Боголюбовой средств, в том числе на депозитах, на сумму свыше 17,5 млн долларов.

Боголюбова утверждает, что 22 декабря 2016 года банк списал средства с ее счетов, о чем ей стало известно из выписок по счетам в системе "Приват24". В суде экс-жена миллиардера доказывает, что ПриватБанк нарушил обязательства по депозитным договорам, срок выполнения которых еще не наступил, а затем требует их расторжения.

Жовтневый райсуд г. Днепра ранее своим решением частично удовлетворил иск Боголюбовой к ПриватБанку и расторг несколько депозитных договоров, заключенных в 2014-2016 годах, и взыскал с ПриватБанка в ее пользу 15,7 млн долл., 1,8 млн. евро и 30, 4 млн грн.

Судьи определили, что средства Боголюбовой не могли быть конвертированы в акции банка в результате процедуры бейл-ин, ведь она не была связана с экс-акционерами банка. Супруги расторгли брак в 2007 году.

ПриватБанк заявил, что обжалует решение в Верховном Суде. ПриватБанк аргументирует связанность Боголюбовой с экс-акционерами банка соответствующим решением Комиссии по определению связанных с банками лиц.

В то же время, само решение так и не было предоставлено в ходе заседаний. Как следствие, дело было возвращено в апелляционный суд для нового рассмотрения и проверки фактических обстоятельств, от которых зависит правильное решение дела.

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Наталия Софиенко

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