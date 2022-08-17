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Бывшие владельцы отсудили в ПриватБанка гостиницу "Мир" в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 13:04
Бывшие владельцы отсудили в ПриватБанка гостиницу
Фото: hotels24.ua

16 августа Верховный Суд разрешил отобрать имущество государственного ПриватБанка в пользу бывших владельцев. Речь идет об отеле "Мир" в Киеве, сообщает пресс-служба банка.

"Несмотря на вопиющие нарушения закона судами низших инстанций Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда завершил рейдерскую схему бывших владельцев по лишению государственного ПриватБанка права собственности на многомиллионный объект недвижимости в Киеве", — говорится в сообщении банка.

Решение было принято судом в составе председательствующей судьи Булгаковой И.В. и судей Львова Б.Ю. и Селиваненко В.П.

"Очень досадно, что даже во время войны сейчас в стране принимаются такие решения и имущество выводится из собственности государственных компаний. Мы будем продолжать бороться с бывшими владельцами, мы их дожмем, если не в Украине, то в Америке и Англии", — заявил член Наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик.

Право собственности на киевскую гостиницу "Мир" перешло в ПриватБанк в результате обращения в 2016 году взыскания на залоговое имущество на основании договора ипотеки, заключенного с ООО Ардена. В 2019 году ООО АЭФ инициировало судебный иск с целью лишения ПриватБанка имущества и препятствования восстановлению правового положения ПриватБанка как владельца гостиницы. После того, как решение низших инстанций в пользу истцов было отменено Верховным судом, в 2021 году аналогичный иск к ПриватБанку инициировал ООО Артис.
  • Верховный Суд дважды пересматривал решение Северного апелляционного хозяйственного суда по этому делу.
Наталия Софиенко
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ПриватБанк отель мир
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