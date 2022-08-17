Бывшие владельцы отсудили в ПриватБанка гостиницу "Мир" в Киеве
16 августа Верховный Суд разрешил отобрать имущество государственного ПриватБанка в пользу бывших владельцев. Речь идет об отеле "Мир" в Киеве, сообщает пресс-служба банка.
"Несмотря на вопиющие нарушения закона судами низших инстанций Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда завершил рейдерскую схему бывших владельцев по лишению государственного ПриватБанка права собственности на многомиллионный объект недвижимости в Киеве", — говорится в сообщении банка.
Решение было принято судом в составе председательствующей судьи Булгаковой И.В. и судей Львова Б.Ю. и Селиваненко В.П.
"Очень досадно, что даже во время войны сейчас в стране принимаются такие решения и имущество выводится из собственности государственных компаний. Мы будем продолжать бороться с бывшими владельцами, мы их дожмем, если не в Украине, то в Америке и Англии", — заявил член Наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик.
- Верховный Суд дважды пересматривал решение Северного апелляционного хозяйственного суда по этому делу.
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