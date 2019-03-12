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12.03.2019, 15:38

Бывший украинский банкир получил срок в России

Бывший украинский банкир получил срок в России

Экс-банкир Владимир Антонов приговорен в Петербурге к 2,5 годам лишения свободы за мошенничество

Владимир Антонов приговорен к 2,5 года общего режима за мошенничество на 150 млн рублей. Выборгский суд Петербурга установил, что перед крахом банка "Советский" банкир с сообщниками реализовал схему получения заведомо невозвратного кредита. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, передает Фонтанка.ру.

В сообщении говорится, что Антонов признал вину и заключил выгодную для следствия сделку. Кроме показания на себя, подсудимый рассказал о деятельности группы компаний "1520" - крупнейшего подрядчика РЖД. Совладелец группы, Валерий Маркелов, был заключен под стражу по делу о взятках 2 млрд рублей.

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Адвокат Игорь Решетников просил для Антонова условный срок, прокуратура требовала четыре года колонии и штраф 1 млн руб. В результате Выборгский суд приговорил к 2,5 годам заключения и штрафу 300 000 рублей.

С апреля до сентября 2018 года Антонов находился в следственном изоляторе, затем - под домашним арестом. 11 марта после оглашения приговора банкира взяли под стражу. Общий режим предусматривает пересчет проведенного в СИЗО времени как день за полтора. Право на условно-досрочное освобождение Антонов получит через несколько месяцев. Владимир Антонов владел российским Инвестбанком, был совладельцем литовского Snoras, а также хозяином английского футбольного клуба "Портсмут" и международной "Конверс групп" с активами $7 млрд.

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Напомним, что в ноябре 2011 года бывший владелец банка Snoras Владимир Антонов вышел из капитала украинского Конверсбанка, которым владел с начала 2010 года. Новыми собственниками Конверсбанка стали десять его топ-менеджеров.

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Теги: мошенничество, Владимр Антонов, Конверсбанк
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