Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.07.2019, 12:22

Чистая прибыль Альфа-Банка выросла в 2,3 раза

Чистая прибыль Альфа-Банка выросла в 2,3 раза

Согласно финансовой отчетности, Альфа-Банк с января по июнь 2019 года получил 910 млн грн чистой прибыли

За шесть месяцев 2019 года Альфа-Банк получил 909,7 млн грн чистой прибыли, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствует квартальная отчетность банка.

Согласно документу, процентный доход банка в первом полугодии вырос на 16,6%, и составил 2 млрд грн. За аналогичный период 2018 года этот показатель был на уровне 1,7 млрд грн.

Активы Альфа-Банка с января по июнь 2019 года увеличились на 4,2%, до 62,9 млрд грн

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 12,2 млрд грн.

Напомним, в октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings (основной актив компании в Украине - Альфа-Банк) - завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings в размере 9,9%. 

Владельцами ABH Holdings являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также группа UniCredit S.p.A. - 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.

По данным НБУ, Альфа-Банк шестой в Украине по размеру активов из 77 действующих банков.

Отправить:
Распечатать:
Теги: альфа-банк, прибыль альфа-банка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 