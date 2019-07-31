Чистая прибыль Альфа-Банка выросла в 2,3 раза

За шесть месяцев 2019 года Альфа-Банк получил 909,7 млн грн чистой прибыли, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствует квартальная отчетность банка.

Согласно документу, процентный доход банка в первом полугодии вырос на 16,6%, и составил 2 млрд грн. За аналогичный период 2018 года этот показатель был на уровне 1,7 млрд грн.

Активы Альфа-Банка с января по июнь 2019 года увеличились на 4,2%, до 62,9 млрд грн

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 12,2 млрд грн.

Напомним, в октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings (основной актив компании в Украине - Альфа-Банк) - завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings в размере 9,9%.

Владельцами ABH Holdings являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также группа UniCredit S.p.A. - 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.

По данным НБУ, Альфа-Банк шестой в Украине по размеру активов из 77 действующих банков.