Что происходит с депозитными ставками. Обзор рынка депозитов.

По итогам ушедшей недели доходность банковских вкладов снизилась по всем валютам. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 17.02.2020).

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально снизилась средняя ставка для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,35 п.п. до 12,14% годовых). Чуть меньше сбросили вклады периодом свыше 6 месяцев (на 0,33 п.п. до 12,72% годовых). Синхронно опустилась доходность для сроков свыше года и менее месяца (на 0,25 п.п. до 11,88% и до 8,0% годовых соответственно). Не так значительно подешевели вклады на период от месяца до 3 (на 0,04 п.п. до 9,94% годовых). Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п. и предлагают 6,98% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Что касается долларовых вкладов, дружно потеряли 0,16 п.п. сроки от 3 месяцев до полугода (1,34%), свыше полугода (1,82%) и свыше года (2,08%). Депозиты на периоды до месяца не изменились в ставках и по-прежнему предлагают 1,06% годовых. Аналогично и вклады сроком от месяца до 3, их стоимость составляет 0,99% годовых. Бессрочные сбережения набрали 0,13 п.п. и предлагают 0,56% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро максимально подешевели для периодов свыше года (на 0,12 п.п. до 1,30% годовых). Опустилась доходность вкладов сроком от 6 месяцев до года (на 0,11 п.п. до 1,23% годовых). Синхронно упали ставки для депозитов на сроки менее месяца и от 3 до 6 месяцев (на 0,08 п.п. до 0,53% и до 0,85% годовых соответственно). Вклады на период от месяца до 3 подешевели на 0,02 п.п. до 0,81% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,06 п.п. до 0,38% годовых.