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Что происходит с депозитными ставками. Обзор рынка депозитов.

Что происходит с депозитными ставками. Обзор рынка депозитов.
17.02.2020, 09:01

Мы регулярно проводим обзор актуальных процентных ставок по банковским вкладам. На прошлой неделе депозитные ставки снижались

По итогам ушедшей недели доходность банковских вкладов снизилась по всем валютам. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 17.02.2020).

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально снизилась средняя ставка для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,35 п.п. до 12,14% годовых). Чуть меньше сбросили вклады периодом свыше 6 месяцев (на 0,33 п.п. до 12,72% годовых). Синхронно опустилась доходность для сроков свыше года и менее месяца (на 0,25 п.п. до 11,88% и до 8,0% годовых соответственно). Не так значительно подешевели вклады на период от месяца до 3 (на 0,04 п.п. до 9,94% годовых). Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п. и предлагают 6,98% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Что касается долларовых вкладов, дружно потеряли 0,16 п.п. сроки от 3 месяцев до полугода (1,34%), свыше полугода (1,82%) и свыше года (2,08%). Депозиты на периоды до месяца не изменились в ставках и по-прежнему предлагают 1,06% годовых. Аналогично и вклады сроком от месяца до 3, их стоимость составляет 0,99% годовых. Бессрочные сбережения набрали 0,13 п.п. и предлагают 0,56% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро максимально подешевели для периодов свыше года (на 0,12 п.п. до 1,30% годовых). Опустилась доходность вкладов сроком от 6 месяцев до года (на 0,11 п.п. до 1,23% годовых). Синхронно упали ставки для депозитов на сроки менее месяца и от 3 до 6 месяцев (на 0,08 п.п. до 0,53% и до 0,85% годовых соответственно). Вклады на период от месяца до 3 подешевели на 0,02 п.п. до 0,81% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,06 п.п. до 0,38% годовых.

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депозиты процентные ставки
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