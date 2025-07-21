Credit Agricole хотят оштрафовать за слабое управление климатическими рисками – Bloomberg

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил французский банк Credit Agricole о возможном штрафе за невыполнение ожиданий в сфере управления климатическими рисками, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о первом подобном случае применения финансовых санкций ЕЦБ к банкам из-за экологических недостатков в системе управления рисками. Credit Agricole оспаривает намерение наложить штраф. Окончательное решение еще не принято, но сумма потенциального взыскания составит до 7 млн евро, отмечает издание.

Bloomberg пишет, что регулятор ужесточает требования к банкам по интеграции климатических и экологических факторов в свои бизнес-модели. В частности, ЕЦБ мониторит риски, связанные с экстремальными погодными явлениями, влиянием на активы и снабженческие цепи, а также потерю стоимости активов компаний с высоким уровнем выбросов.

С 2023 года ЕЦБ уже дважды предупреждал банки о вероятности штрафов. Во второй волне таких предупреждений фигурирует девять учреждений, которые, по оценкам регулятора, не внедрили надлежащие климатические стандарты в управление и стратегию.

Несмотря на это, Credit Agricole наращивает климатическую активность – недавно банк стал крупнейшим андеррайтером "зеленых" облигаций в мире, обогнав BNP Paribas, а соотношение финансирования "зеленых" и "коричневых" активов у него составляет 1,52:1 (при целевом уровне 4:1, по данным BloombergNEF).

ЕЦБ и Credit Agricole отказались от официальных комментариев.

В то время как ЕЦБ активно давит на банки по вопросам климата, Федеральная резервная система США не считает эти риски приоритетными в банковском надзоре.