Богдан Данилишин сложил полномочия председателя Совета Национального банка. Он занимал этот пост последние шесть лет – с октября 2016 года.

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"14 ноября 2022 года истек второй трехлетний срок моего пребывания в должности председателя Совета НБУ. Как пятый председатель Совета НБУ за время независимости Украины, я работал на этой должности полных два срока. Впервые и дольше всего за время независимости. За этот период в НБУ сменилось четыре председателя, несколько составов правлений", – сообщил он в Facebook.

Данилишин был назначен членом Совета НБУ сроком на семь лет, поэтому он останется в его составе еще на год, но уже не будет руководителем.

"В дальнейшем буду работать как член Совета НБУ до истечения конституционного срока назначения", – заявил Данилишин.

Совет Национального банка отвечает за разработку Основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики. Кроме того, она осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Национального банка.

Андрій Водяний

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