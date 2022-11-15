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Данилишин сложил полномочия председателя Совета Национального банка

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 15:54
Данилишин сложил полномочия председателя Совета Национального банка - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Богдан Данилишин сложил полномочия председателя Совета Национального банка. Он занимал этот пост последние шесть лет – с октября 2016 года.

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"14 ноября 2022 года истек второй трехлетний срок моего пребывания в должности председателя Совета НБУ. Как пятый председатель Совета НБУ за время независимости Украины, я работал на этой должности полных два срока. Впервые и дольше всего за время независимости. За этот период в НБУ сменилось четыре председателя, несколько составов правлений", – сообщил он в Facebook.

Данилишин был назначен членом Совета НБУ сроком на семь лет, поэтому он останется в его составе еще на год, но уже не будет руководителем.

"В дальнейшем буду работать как член Совета НБУ до истечения конституционного срока назначения", – заявил Данилишин.

  • Совет Национального банка отвечает за разработку Основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики. Кроме того, она осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Национального банка.
Андрій Водяний
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НБУ совет нбу богдан данилишин
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