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"Делай то, что правильно". American Express останавливает работу в России и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 20:28
American Express (Фото: пресс-служба компании)

Международная карточная платежная система American Express решила прекратить работу в России и Беларуси. Она сообщила об этом в субботу на своем сайте.

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Карты American Express, выпущенные за пределами России, больше не будут работать на территории страны. Ими нельзя будет расплатиться в России и с них нельзя будет снять деньги. Карточки American Express, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей.

"Одной из ценностей нашей компании является "Делай то, что правильно". Этот принцип руководил нами в течение всего этого тяжелого кризиса и будет продолжать это делать", – заявила компания.

American Express надеется на мирное урегулирование войны в Украине.

  • 5 марта аналогичное решение приняли Visa и Mastercard.
  • Единственной крупной международной платежной системой, продолжающей работать в России, остается китайская UnionPay, чьи карты принимаются в 180 странах мира.
Андрей Водяный
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