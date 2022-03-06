"Делай то, что правильно". American Express останавливает работу в России и Беларуси
06.03.2022, 20:28
American Express (Фото: пресс-служба компании)
Международная карточная платежная система American Express решила прекратить работу в России и Беларуси. Она сообщила об этом в субботу на своем сайте.
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Карты American Express, выпущенные за пределами России, больше не будут работать на территории страны. Ими нельзя будет расплатиться в России и с них нельзя будет снять деньги. Карточки American Express, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей.
"Одной из ценностей нашей компании является "Делай то, что правильно". Этот принцип руководил нами в течение всего этого тяжелого кризиса и будет продолжать это делать", – заявила компания.
American Express надеется на мирное урегулирование войны в Украине.
- 5 марта аналогичное решение приняли Visa и Mastercard.
- Единственной крупной международной платежной системой, продолжающей работать в России, остается китайская UnionPay, чьи карты принимаются в 180 странах мира.
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