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08.04.2019, 09:08

Дело MH17: два госбанка РФ обвинили в финансировании терроризма

Дело MH17: два госбанка РФ обвинили в финансировании терроризма

Родственники погибшего пассажира рейса MH17 обвинили российские Сбербанк и ВТБ в финансировании непризнанной "ДНР"

Семья гражданина США и Нидерландов Куинна Лукаса Шансманна, погибшего в результате крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе, подала в Америке иск против MoneyGram, Western Union, Сбербанка и ВТБ. Суть обвинения - в финансировании террористов "ДНР" в 2014 году, пишет The Wall Street Journal.

Международная следственная группа утверждает, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса Бук, принадлежавшего российским вооруженным силам, а ракета запущена с территории, контролируемой "ДНР". Нидерланды считают Россию причастной к крушению самолета.

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Адвокаты родственников Шасманна, считают, что действия "ДНР" во время конфликта на Донбассе соответствуют определению терроризма. По их мнению, с помощью Сбербанка, ВТБ, MoneyGram и Western Union пророссийские сепаратисты получали деньги на покупку оружия.

"Через многочисленные веб-сайты "ДНР" и ее представители беззастенчиво рекламировали способы, которыми можно было пожертвовать средства на поддержку их усилий, в том числе переслав деньги на счета в Сбербанке и ВТБ или выпущенные ими карты", - настаивают истцы. Также, по их утверждению, подробно описывались способы перевода средств через MoneyGram и Western Union.

"ДНР" полагалась на "сервисы и материальную поддержку ответчиков, чтобы получить деньги, необходимые ей для закупки оружия, боеприпасов и других средств насилия, которые "ДНР" использовала для устрашения и запугивания украинского правительства и гражданского населения, а также захвата территорий, включая ту, с которой террористы "ДНР" выпустила ракету, сбившую самолет MH17", говорится в иске.

Истцы отмечают также, что в июле и сентябре 2014-го США ввели санкции против ВТБ и Сбербанка "в попытке остановить поток финансовой помощи ДНР и связанным с ней сторонам".

Ключевые моменты заключаются в том, признает ли суд действия "ДНР" соответствующими определению терроризма, а сам конфликт на Донбассе - войной, отмечает The Wall Street Journal.

Госдепартамент США не включил "ДНР" в список террористических организаций (таковой ее считает Украина), но это не является препятствием для рассмотрения иска, пишет издание.

ВТБ заявил газете, что "никогда и никаким образом не участвовал и не участвует в финансировании террористов "ДНР". Любые спекуляции на эту тему банк назвал "абсолютно лживыми". Western Union выразила соболезнования родственникам погибшего, но тоже назвала обвинения "безосновательными". MoneyGram и Сбербанк не ответили на просьбу WSJ о комментариях.

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Теги: "ДНР", MH17, сбербанк россии, банк ВТБ
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