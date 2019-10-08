Дело на 1 млрд грн. Прокуратура объявила подозрение экс-нардепу

Прокурату Киева объявила подозрение в завладении 1 млрд грн Укрсиббанка бывшему народному депутату. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, бывший нардеп Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 - 2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами группы АИС, завладел 1,1 млрд грн, которые компания получила в кредит от Укрсиббанка.

Народному депутату объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество) и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов по предварительному сговору).

По данным УП, речь идет о бывшем народном депутате Дмитрии Святаше.

В прокуратуре напомнили, что в рамках этого ж уголовного дела ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации АИС, а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).