Дело на $22 млн. Банк Ахметова выиграл суд у Укрзализныци

Хозяйственный суд Киева решил взыскать с АО "Укрзализныця" $22 млн кредитной задолженности Донецькой зализныци в пользу банка ПУМБ. Такое решение было опубликовано на сайте хозсуда.

Суд удовлетворил кассационный иск ПУМБ и решил, что УЗ является единственным правопреемником донецкого филиала и обязана выплатить его долги по трем кредитным договорам перед ПУМБ.

"Передавальный акт составлен 5 августа 2015 года, государственную регистрацию АО "Укрзализныця" осуществлено 21 октября 2015 года, однако прекращение (деятельности. – ред.) Государственного предприятия "Донецкая железная дорога" не зарегистрировано" – говорится в решении суда.

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В 2013 году Донецкая зализныця взяла в банке ПУМБ кредит на $18 млн, но не выплачивала проценты. В результате банк подал на предприятие в суд. В Укрзализныце считали, что компания не может быть правопреемником Донецкой зализныци.

28 декабря 2019 года судебная экспертиза подтвердила, что Донецька зализныця находится в структуре Укрзализныци, а кредитные договора филиала отображены на балансе УЗ. Судебная экспертиза доказала также, что УЗ является правопреемником прав и обязательств Донецкой зализныци. В июне 2020 года решение подтвердила Высшая Палата Высшего суда.

По состоянию на 2017 год, донецкий филиал УЗ потерял 53,5 млн грн из-за блокады движения поездов в ОРДЛО.

По данным УЗ, общая сумма задолженности донецкого филиала перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн.

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Александр Мясищев

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