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22.07.2019, 12:35

Дело Привата: суд отказался снимать арест с активов Коломойского

Дело Привата: суд отказался снимать арест с активов Коломойского

Апелляционный суд отказал НБУ в снятии ареста с активов бывшего акционера ПриватБанка

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку Украины в снятии ареста с активов бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и компаний, которые ему принадлежат. Об этом свидетельствует определение суда от 23 мая.

Это уже второе решение в не пользу НБУ по иску против Генеральной прокуратуры.

Напомним, активы Коломойского были арестованы по иску Генпрокуратуры 22 марта. Арест был наложен в рамках уголовного производства о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком у НБУ до национализации. Эти активы Нацбанк получил в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.

Основная часть арестованного имущества – это движимое имущество ДнепроАзота, Никопольского завода ферросплавов, Покровского (бывший Орджоникидзевский) и Марганецкого ГОКов.

Также в этот список вошли самолет Boeing 767-300, ряд квартир в днепровском ЖК Амфитеатр, земельные участки курорта "Золотой берег" в Одесской области и горнолыжного комплекса "Буковель".

Подробней об этом деле вы можете прочитать в нашем материале: Помощь прокурора. Почему НБУ против ареста активов Коломойского

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Теги: Буковель, арест активов коломойского, активы игоря коломойского
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