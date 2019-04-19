Дело ПриватБанка: глава суда обвинил Порошенко в угрозах

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что президент Петр Порошенко не имел права поручать силовикам проверку судей этого учреждения в связи с решением о национализации ПриватБанка. Об этом он написал в Facebook.

Он напомнил, что 18 апреля на заседании СНБО глава государства призвал ускорить квалификационную оценку судей для того, чтобы перезапустить Окружной админсуд. Также СБУ и Генпрокуратуре было поручено оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении судей за неправосудное решение.

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"Данные высказывания, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу - это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его просмотр, и что, в перспективе, их ожидает", - поясняет Вовк.

Он посоветовал судьям обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия с заявлением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия.

"Да, ожидать сейчас объективной и немедленной реакции не стоит. Однако со временем, безусловно, будет предоставлена соответствующая оценка незаконным действиям "авторов" этих громких заявлений", - отметил глава суда.

Также Вовк посоветовал президенту прежде подумать о том, как "содержательно и аргументировано" изложить свою юридическую позицию по иску бывшего нардепа Давида Жвании о запрете выезда за границу.