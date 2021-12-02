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Дело "Sterling Lads": ЕС оштрафовал британские банки на $390 млн за картельный сговор

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 17:38
Дело
Фото: depositphotos.com

Антимонопольный орган Евросоюза оштрафовал британские банки Barclays, HSBC, NatWest и швейцарскую финансовую группу Credit Suisse на $390 млн за фальсификацию на спотовом рынке иностранной валюты, сообщает Reuters.

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Регулятор ЕС заявил, что картель сосредоточился на спотовой торговле валютами стран из списка международного валютного фонда (G10).

Самый крупный штраф наложили на банк HSBC – $197,3 млн и на Credit Suisse – $94,3 млн. Barclays заплатил штраф в размере $60,3 млн и RBS – $36,7 млн. Банки Barclays, HSBC и RBS(NatWest) признали правонарушения в обмен на сокращение штрафа.

RBS теперь известен как NatWest после ребрендинга в прошлом году.

Швейцарская финансовая компания UBS избежала штрафа в $106,4 млн, так как банк уведомил комиссию ЕС о картеле, созданном через чат, известный как "Sterling Lads".

В свою очередь, комиссия сообщила, что вовлеченные трейдеры обменивались конфиденциальной информацией и торговыми планами через чаты, а также время от времени координировали свои торговые стратегии через чат о том, нужно ли и когда продавать или покупать валюты в своих портфелях. 

NatWest прокомментировал изданию, что в одном из чатов их бывший сотрудник около десяти лет назад принимал участие в сговоре, но культура банка в этом вопросе и уровень контроля за последние десять лет коренным образом изменились.

На этом расследование антимонопольных органов картелей в финансовом секторе завершается, сообщила комиссия.

"Сегодня мы завершаем наше шестое с 2013 года расследование картелей в финансовом секторе и завершаем третий этап расследования спотового валютного рынка", — заявила глава антимонопольного регулирования ЕС Маргрет Вестагер.

  • В мае 2019 года антимонопольные органы ЕС оштрафовали Barclays, Citigroup, JP Morgan, MUFG и RBS на общую сумму $1,21 млрд за манипулирование валютным рынком с помощью двух картелей в период с 2007 по 2013 год для одной группы, и с 2009 по 2012 год  для другой группы картеля.

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Наталия Фреик
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Barclays credit suisse hsbc межбанковский валютный рынок картельный сговор
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