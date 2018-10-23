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Советник Трампа сообщил итоги переговоров с РФ по ядерному оружию
23.10.2018, 09:16

Дельта банку разрешили взыскать с должников 2,6 млрд грн

Дельта банку разрешили взыскать с должников 2,6 млрд грн

Возврат долгов поможет продать имущественные права банка по кредитам с ипотекой

Дельта Банк через суд восстановил права ипотекодержателя по кредитным договорам трех крупных юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Общая задолженность по этим кредитным договорам составляет около 2,6 млрд грн.

"В сентябре и октябре 2018 года Дельта Банком были возобновлены права ипотекодержателя по ряду договоров ипотек, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам, общая задолженность по которым на текущую дату составляет около 2,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отметили в ФГВФЛ, возврат долгов даст возможность Дельта Банку продать имущественные права по этим кредитам вместе с ипотекой.

Деньги от продажи активов будут использованы для погашения требований кредиторов, согласно очередности, установленной действующему законодательству.

Напомним, 2 марта 2015 года Национальный банк Украины признал Дельта банк неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию.

2 октября 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка Дельта Банк.

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Теги: суд, кредиты, Дельта Банк, ипотека, долги
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