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Рост денежной массы в январе замедлился

Рост денежной массы в январе замедлился
14.02.2020, 14:16

В январе денежная масса выросла на 2%, при этом сократилась наличка в обороте вне банков

Денежная масса в Украине в январе выросла на 2% - до 1,47 трлн грн. Такие предварительные данные опубликовал Национальный банк (НБУ) 14 февраля.

Согласно этим данным, денежная масса в гривне за месяц сократилась на 0,4%, а в иностранной валюте - выросла на 7,8%.

На 4% выросла сумма депозитов в банках. В частности, на 7,8% увеличились валютные депозиты, на 1,6% - гривневые.

На 16,7% по сравнению с декабрем выросла сумма гособлигаций.

Наличные деньги в обороте вне банков сократились на 3,7%.

Денежная база (резервные деньги) за минувший месяц уменьшилась на 1,6% - до 470 млрд грн.

  • В декабре денежная масса выросла на 7,7%, а денежная база - на 6,9%. По итогам 2019 года денежная масса выросла на 12,6%.
Денежная масса - это все наличные и безналичные деньги физлиц, компаний и государства, которые находятся в обороте. Чем меньше растет денежная масса, тем лучше работают деньги в экономике. На изменение объема денежной массы влияет изменение массы денег в обращении и скорости их оборота.

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НБУ депозиты денежная масса
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