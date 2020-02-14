Рост денежной массы в январе замедлился

Денежная масса в Украине в январе выросла на 2% - до 1,47 трлн грн. Такие предварительные данные опубликовал Национальный банк (НБУ) 14 февраля.
Согласно этим данным, денежная масса в гривне за месяц сократилась на 0,4%, а в иностранной валюте - выросла на 7,8%.
На 4% выросла сумма депозитов в банках. В частности, на 7,8% увеличились валютные депозиты, на 1,6% - гривневые.
На 16,7% по сравнению с декабрем выросла сумма гособлигаций.
Наличные деньги в обороте вне банков сократились на 3,7%.
Денежная база (резервные деньги) за минувший месяц уменьшилась на 1,6% - до 470 млрд грн.